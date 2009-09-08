Мэр Симферополя выписал себе 161 тысячу премиальных – милиция

Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО незаконно выписал себе 161 тысячу гривен премиальных, утверждает крымская милиция.

Контрольно-ревизионное управление проводит проверку по факту получения премии.

Как говорится в сообщении пресс-службы крымского милицейского главка, БАБЕНКО с 26 ноября 2008 года по 26 августа 2009 года ”за образцовое выполнение служебных обязанностей” лично подписал и получил денежные премии на общую сумму 161 тыс. грн.

Вместе с тем, 26 ноября 2008 года Кабинет министров Украины принял постановление № 1036, в котором пунктом 11 временно запретил выплату премиальных госслужащим за образцовое выполнение служебных обязанностей до стабилизации экономической ситуации в стране.

Деньги получены БАБЕНКО из бюджета городского совета, утверждает милиция.

"Факт является показателем уровня глубины морального разложения власти города. Каждый симферополец, идя по пыльным улицам либо разоренным скверам, ежедневно лично убеждается в образцовости выполнения своих служебных обязанностей Симферопольским городским головой", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

По результатам проверки КРУ милиция обещает возбудить уголовное дело.