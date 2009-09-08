Сегодня отмечается Международный день грамотности.

Как сообщает Центр новостей ООН, в своем послании генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун в связи с этим Днем обращает внимание на тот факт, что 75 миллионов детей школьного возраста лишены возможности учиться.

«В мире, где существуют огромные богатства, где образование и знания служат обязательным пропуском в более счастливую жизнь, масштабы неграмотности поистине ошеломляют», — подчеркивается в послании генсека ООН.

В нем отмечается, что около 776 миллионов взрослых не умеют читать и писать. Большая часть из них — женщины.

ПАН Ги Мун подчеркнул, что грамотность является мощным средством повышения уровня жизни людей и борьбы с угрозами здоровью. Он призвал всех подтвердить приверженность цели достижения всеобщей грамотности и подкрепить ее необходимыми ресурсами.