Крюка из «Сейлема» выдворяют без права въезда в Украину
У Коллетти есть американский паспорт
Главное управление Министерства внутренних дел в Крыму приняло решение о выдворении с территории Украины гражданина Соединенных Штатов Америки Сергея КОЛЛЕТТИ, который, по данным силовиков, является одним из лидеров организованной преступной группировки «Сейлем».
«Гражданин США КОЛЛЕТТИ более известен в Крыму как один из лидеров криминальной группировки «Сейлем» Сергей КРЮКОВ», - сообщила сегодня пресс-служба милиции автономии.
Милиция вынесла постановление о выдворении КОЛЛЕТТИ из Украины и запрете въезжать на территорию государства сроком на пять лет.
КОЛЛЕТТИ имеет паспорт гражданина США Р 037842909, выданный властями Лос-Анджелеса в июне 2001 года, добавила пресс-служба крымского главка.
Напомним, в середине 1990-х годов ряд ОПГ, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на крымском полуострове.
КРЮКОВ известен в бандитских кругах под кличкой Крюк.