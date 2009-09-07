Крюка из «Сейлема» выдворяют без права въезда в Украину

Главное управление Министерства внутренних дел в Крыму приняло решение о выдворении с территории Украины гражданина Соединенных Штатов Америки Сергея КОЛЛЕТТИ, который, по данным силовиков, является одним из лидеров организованной преступной группировки «Сейлем».

«Гражданин США КОЛЛЕТТИ более известен в Крыму как один из лидеров криминальной группировки «Сейлем» Сергей КРЮКОВ», - сообщила сегодня пресс-служба милиции автономии.

Милиция вынесла постановление о выдворении КОЛЛЕТТИ из Украины и запрете въезжать на территорию государства сроком на пять лет.

КОЛЛЕТТИ имеет паспорт гражданина США Р 037842909, выданный властями Лос-Анджелеса в июне 2001 года, добавила пресс-служба крымского главка.

Напомним, в середине 1990-х годов ряд ОПГ, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на крымском полуострове.

КРЮКОВ известен в бандитских кругах под кличкой Крюк.