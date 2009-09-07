СЭС Геническа ждет результаты анализов кефира

В городе Геническ Херсонской области приостановлена работа молочного цеха, продукция которого поставлялась в детские сады Джанкоя (Крым). Образцы продукции предприятия направлены на изучение в центральную лабораторию СЭС в Киеве.

Как сообщили в санэпидстанции Генического района, результаты анализов будут получены через 2 дня. До этого момента в Генической СЭС не готовы заявлять о том, что причиной отравления детей в Джанкое стала продукция именного этого молочного цеха.

Молочный цех в Геническе является дочерним подразделением джанкойского сельхопредприятия «Изумрудный».

На протяжении 3-6 сентября с диагнозом «гастроэнтероколит» было госпитализировано 195 детей воспитанников восьми дошкольных заведений Джанкоя.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей.

6 сентября первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов стал кефир, привезенный с молокозавода Геническа (Херсонская область). В кефире нашли возбудителя дизентерии.