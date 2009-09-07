Чиновники мэрии Симферополя вымогали $5,2 миллиона за землю

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму возбудило уголовное дело по факту вымогательства должностными лицами Симферопольского горисполкома 5 млн. 200 тыс. долларов США.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью крымской милиции, чиновники вымогали взятку за выделение земельного участка под строительство коммерческого объекта.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию и расследованию факта. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и сотрудников УБОП, говорится в сообщении.

В пресс-службе милиции пока не готовы предоставить более подробную информацию. Правоохранители ссылаются на тайну следствия.