Чиновники мэрии Симферополя вымогали $5,2 миллиона за землю
14:04, 07 сентября 2009Крым
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Милиция возбудила уголовное дело
Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму возбудило уголовное дело по факту вымогательства должностными лицами Симферопольского горисполкома 5 млн. 200 тыс. долларов США.
Как сообщили в Отделе связей с общественностью крымской милиции, чиновники вымогали взятку за выделение земельного участка под строительство коммерческого объекта.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию и расследованию факта. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и сотрудников УБОП, говорится в сообщении.
В пресс-службе милиции пока не готовы предоставить более подробную информацию. Правоохранители ссылаются на тайну следствия.
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