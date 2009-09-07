Один человек погиб и четыре травмированы в аварии в Крыму

Один человек погиб и четыре травмированы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Крыму.

Как сообщила сегодня пресс-служба крымской Госавтоинспекции, авария произошла в воскресенье в Симферопольском районе.

Выполняя обгон, ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус ГАЗ.

В дорожной аварии погибла пассажирка «легковушки» - жительница Симферополя.

Травмы различной степени тяжести получили крымчане-водители транспортных средств и две пассажирки автобуса - жительницы Симферополя и Кривого Рога.