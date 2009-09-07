Один человек погиб и четыре травмированы в аварии в Крыму
12:40, 07 сентября 2009Крым
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Не разминулись ВАЗ и ГАЗ
Один человек погиб и четыре травмированы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Крыму.
Как сообщила сегодня пресс-служба крымской Госавтоинспекции, авария произошла в воскресенье в Симферопольском районе.
Выполняя обгон, ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус ГАЗ.
В дорожной аварии погибла пассажирка «легковушки» - жительница Симферополя.
Травмы различной степени тяжести получили крымчане-водители транспортных средств и две пассажирки автобуса - жительницы Симферополя и Кривого Рога.
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