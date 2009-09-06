Ющенко обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Крыму

Безалаберность и беззаконие, царящие на Черноморском флоте России, привели к конфликтам с украинскими стражами порядка, указал Президент Украины Виктор Ющенко в интервью, опубликованном на страницах немецкого еженедельника Der Spiegel.

По словам Ющенко, Украина оставляет за собой право контролировать военное присутствие России, арендный договор с которой истекает в 2017 году. Президент Украины подчеркнул, что поскольку в регионе имеются силы, которые делают ставку на дестабилизацию положения в Крыму, Украина стремится обеспечить свою безопасность за счет сближения с НАТО.

Ющенко предупредил, что влияние России на Украину может привести к потере украинцами основных демократических ценностей. Одновременно Ющенко обвинил главу украинского правительства и свою основную соперницу на предстоящих в 2010 году президентских выборах Юлию Тимошенко в том, что она представляет интересы России.

По словам президента Украины, соратники Тимошенко препятствовали расследованию обстоятельств покушения на его жизнь в 2004 году, непосредственные организаторы которого - бывший заместитель главы службы безопасности, повар и официант, по убеждению Ющенко, вот уже четыре года находятся в Москве, сообщает Немецкая волна