Две сотни дошкольников отравились кефиром

Причиной массового отравления воспитанников восьми из девяти детских садов крымского города Джанкой стал кефир, привезенный с молокозавода Геническа (Херсонская область).

«Теперь мы точно знаем, что кефир был инфицирован возбудителем дизентерии того же самого вида, который был выделен от больных (детей)», - подчеркнула на пресс-конференции в Джанкое первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

Она сообщила, что кефир был единственным продуктом, который перед употреблением не проходил термическую обработку в детсадах. Подозрения медиков изначально пали именно на него.

Генический молокозавод закрыли в ночь на 4 сентября - то есть, после начала поступления детей в больницу Джанкоя. Сейчас там работают специалисты, которые выясняют, каким образом возбудитель инфекции мог попасть в продукт.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Владимир ЮРЧЕНКО, завод работает около десяти лет, а продукцию в детсады Джанкоя поставляет, так как выиграл тендер.

МУХАРСКАЯ отметила, что кефир с молокозавода поступал не только в Джанкой, но и в другие города Крыма и Херсонской области. Вместе с тем, сказала она, партии были небольшими, в настоящее время в других регионах Украины вспышки заболевания не зафиксированы.

Специалисты также сообщили, что Генический молокозавод - это небольшое предприятие.

Первый отравившийся ребенок поступил в больницу Джанкоя утром 3 сентября. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей. В городе работает правительственная комиссия.