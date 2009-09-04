Количество отравившихся детей в Джанкое возросло до 137

Количество госпитализированных детей в крымском городе Джанкой с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» возросло до 137 человек.

«На 16 часов – 137 человек», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН первый заместитель министра здравоохранения Крыма Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Среди 137-ми детей один ребенок – в тяжелом состоянии, в реанимации. 39 дошколят находятся в состоянии средней тяжести (из них – интенсивное лечение проходят 35 человек), 97 – легкой степени.

Госпитализированы дети из 8-ми детсадов – № 1, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 38.

«Задача медиков – максимально выявить (детей с недомоганием), пусть их будет максимально много, но каждый должен быть на учете», – отметил С.ГАВРИЛЕНКО, добавив, что если «кого-то мы сейчас не обнаружим», то завтра ребенок может быть в тяжелом состоянии.

В джанкойской больнице, куда привозят дошколят, достаточно медикаментов, растворов и коек. «В общей сложности на всякий случай подготовлены 250 коек», – отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, первый ребенок был госпитализирован в больницу в 8.00 3-го сентября с симптомами: температура, понос, рвота.

Продолжается расследование причин отравления. По факту отравления детей прокуратура возбудила уголовное дело.