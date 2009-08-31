Участники пробега в поддержку Севастополя оказались в кутузке

В Москве в воскресенье были задержаны участники автопробега "В поддержку Севастополя и единения российского и украинского народов".

Колонна машин стартовала с Университетской площади на Воробьевых горах и проследовала по Нахимовскому и Севастопольскому проспектам. 16 человек были задержаны, когда они пытались возложить цветы к памятнику Нахимову.

Как сообщили в ГУВД Москвы, причиной задержания стало то, что акция не была санкционирована властями. Всех задержанных доставили в ближайшее отделение милиции для профилактической беседы, сообщает gzt.ru