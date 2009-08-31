Яценюк сходит в школу в Крыму

Арсений ЯЦЕНЮК – лидер «Фронта перемен», который заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины, – на этой неделе планирует посетить Симферополь.

1 сентября, в День знаний, народный депутат примет участие в школьной линейке в открытом космическом лицее. Как ожидается, там он откроет компьютерный класс.

Помимо этого, ЯЦЕНЮК проведет пресс-конференцию.