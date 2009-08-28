13 тыс. детей стоят в очереди в сады

Более 13 тысяч детей стоят в очереди в заведения дошкольного образования в Крыму.

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки автономии, которое состоялось в Армянске, отметил, что рождаемость на полуострове повышается, а это значит, что задача №1 – обеспечение местами в детсадах всех нуждающихся, сообщила его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

Сегодня очередь в детсады в Крыму составляет 13 тысяч 356 человек, уточнила она.

«Мы должны вместе думать, как обеспечить образовательный процесс, начиная с дошкольного воспитания», – подчеркнул ГРИЦЕНКО.

ГОРЕВА также сообщила, что 1 сентября для 17 тысяч первоклассников прозвучит первый школьный звонок в Крыму.

В День знаний во всех общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях автономии пройдут первые уроки (лекции) по теме: «Мы – крымчане». По словам ГРИЦЕНКО, этот урок станет началом работы по воспитанию у юных крымчан и учащейся молодежи «крымского патриотизма и любви к своей малой родине».