Луценко наехал на авторитетного крымского депутата

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Зачем обыскали мэрию Симферополя
|Александр Мельник
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Хмельницком сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.
По его словам, обыск проводися с целью выяснить, кто из чиновников и насколько законно давал разрешение на начало строительства.
26 августа сотрудники милиции провели обыск в мэрии Симферополя.
Изъятие документов и жестких дисков с компьютеров произошло в комитете по земельным ресурсам и в комитете по архитектуре. Также был произведен обыск в кабинете вице-мэра Симферополя Марины ЧЕРНОВОЙ. Она сообщила, что действия проводились в ее присутствии.
"Трудно сейчас это как-то комментировать, но думаю, что моменты и политической подоплеки здесь тоже есть", - сказала ЧЕРНОВА.