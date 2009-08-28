Луценко наехал на авторитетного крымского депутата

Обыски в помещении мэрии Симферополя связаны с незаконным строительством в городском парке, которое ведет депутат Верховной Рады Крыма Александр МЕЛЬНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Хмельницком сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, обыск проводися с целью выяснить, кто из чиновников и насколько законно давал разрешение на начало строительства.

26 августа сотрудники милиции провели обыск в мэрии Симферополя.

Изъятие документов и жестких дисков с компьютеров произошло в комитете по земельным ресурсам и в комитете по архитектуре. Также был произведен обыск в кабинете вице-мэра Симферополя Марины ЧЕРНОВОЙ. Она сообщила, что действия проводились в ее присутствии.

"Трудно сейчас это как-то комментировать, но думаю, что моменты и политической подоплеки здесь тоже есть", - сказала ЧЕРНОВА.