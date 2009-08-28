Подпольное производство водки «накрыли» в Керчи

Деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции пресекли в Керчи сотрудники налоговой милиции.

Водочный фальсификат изготавливала в гараже 60-летняя жительница города. Она смешивала этиловый спирт с водой, сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Крыма.

На бутылки с «левой» водкой клеила этикетки «Пшеничная», «Графская», «Российская».

Налоговики изъяли у подпольщицы около 100 литров спирта, 100 бутылок поддельной водки, 85 литров купажа водки, машинку для закупорки бутылок колпачками.

«За время своей деятельности керчанка незаконно изготовила около 1000 литров алкогольного фальсификата», - отметили в налоговой, не уточнив, как долго функционировал цех.

Проводятся мероприятия по установлению путей поступления спирта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.