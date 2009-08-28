Подпольное производство водки «накрыли» в Керчи
«Пшеничная», «Графская», «Российская»
Деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции пресекли в Керчи сотрудники налоговой милиции.
Водочный фальсификат изготавливала в гараже 60-летняя жительница города. Она смешивала этиловый спирт с водой, сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Крыма.
На бутылки с «левой» водкой клеила этикетки «Пшеничная», «Графская», «Российская».
Налоговики изъяли у подпольщицы около 100 литров спирта, 100 бутылок поддельной водки, 85 литров купажа водки, машинку для закупорки бутылок колпачками.
«За время своей деятельности керчанка незаконно изготовила около 1000 литров алкогольного фальсификата», - отметили в налоговой, не уточнив, как долго функционировал цех.
Проводятся мероприятия по установлению путей поступления спирта.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.