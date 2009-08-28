Погода на выходные в Крыму

В ближайшие дни дожди в Крыму не ожидаются, сохранится теплая погода.

Температура воздуха ночью в субботу и воскресенье составит 14-19° тепла, днем - 26-31° тепла, сообщили в Укргидрометцентре. Ветер в субботу преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в воскресенье - юго-западный, 5-10 м/с.

По информации gismeteo, в Симферополе в субботу ночью температура воздуха +15°, днем +27°; ночью в воскресенье +16°, днем +28°.

В Ялте в субботу ночью +20°, днем +26°; ночью в воскресенье +20°, днем +27°.

В Евпатории в субботу ночью +20°, днем +28°; ночью в воскресенье +21°, днем +29°.

В Севастополе в субботу ночью +22°, днем +26°; ночью в воскресенье +23°, днем +26°.

В Феодосии в субботу ночью +17°, днем +28°; ночью в воскресенье +17°, днем +29°.

В Керчи в субботу и воскресенье ночью +17°, днем +27°.