Москаль сделал земельный подкоп

Милиция провела сегодня обыск в мэрии Симферополя, в кабинетах чиновников, курирующих земельные вопросы.

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму возбудило уголовное дело по фактам незаконного выделения земельных участков симферопольскими властями, сообщают крымские СМИ со ссылкой на информацию начальника милиции автономии Геннадия МОСКАЛЯ.

Работник пресс-службы милиции заявил УНИАН, что не уполномочен ничего комментировать и посоветовал обратиться либо к начальнику Отдела связей с общественностью крымского Главка МВД, либо к руководителю милиции автономии. Однако ни с одним из них связаться по телефону пока не удалось.

В исполкоме горсовета также ничего не комментируют.

Народный депутат Украины (фракция Партии регионов), лидер крымских «регионалов» Василий КИСЕЛЕВ ранее неоднократно заявлял о земельном «беспределе» в Симферополе. По словам нардепа, «отдельные личности» незаконно строят здания там, где им хочется, а потом сдают их в аренду или продают.