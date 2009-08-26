Краденную конину под видом говядины сбывали в пансионаты

Банду конокрадов, которая сбывали краденную конину в пансионаты Евпатории, задержала милиция в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник уголовного розыска Управления МВД в Херсонской области Сергей ДЕРОВ.

По его словам, банда из 4-х человек – жителей Красноперекопска (Крым) действовала в течении двух лет в Скадовском, Новотроицком и Каланчакском районах Херсонской области.

В ходе следствия удалось задокументировать как минимум 5 фактов хищений лошадей. В частности, только вследствие двух последних краж трех лошадей и жеребенка их хозяевам нанесен убыток на общую сумму 15 тыс. грн.

Все члены банды, из которых трое ранее судимы, задержаны и находятся в СИЗО. Изъят автомобиль и другие вещественные доказательства преступления.

Прослежен путь сбыта похищенных животных – их забивали, а мясо реализовывали под видом говядины в пищеблоки пансионатов Евпатории.