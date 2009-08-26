Пляж для инвалидов оборудуют на западном побережье Крыма

16:00, 26 августа 2009
Крым
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Приглашаются журналисты

Обустроенный пляж для людей с ограниченными физическими возможностями откроют в пятницу в крымском городе Саки. 

Об этом сообщила общественная организация по защите прав инвалидов «Дееспособный альянс». 

Альянс призывает журналистов приехать на открытие. На мероприятие приглашены мэр Сак, представители партий и общественных объединений. Начало в 13.00.

Телефон для справок - 80665741644.

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