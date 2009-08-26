Старинный корабль найден на дне Черного моря

Хорошо сохранившийся корабль конца XVIII – начала XIX века с грузом мрамора нашли археологи на дне Черного моря у южного берега Крыма, сообщил корреспонденту УНИАН директор департамента подводного наследия Института археологии Национальной академии наук Украины Сергей ВОРОНОВ.

«По большому счету, мраморные плиты, пролежавшие 200 лет на дне Черного моря, – это самый дорогой строительный материал, который удалось обнаружить в истории подводной археологии (страны)», – рассказал ВОРОНОВ.

Судно обнаружили на глубине 140 метров на траверзе Ялты в 9-ти километрах от берега во время испытаний специализированного подводного аппарата «Софокл».

В рабочих документах участников научно-исследовательской экспедиции судна «Наутилус Юг» находка проходит под названием «гриновский корабль». По словам ВОРОНОВА, корабль похож на те судна, которые в «Алых парусах» и «Бегущей по волнам» описывал Александр Грин. «Эти корабли представляют самую красивую корабельную архитектуру», – сказал руководитель экспедиции.

Совладелец «Наутилуса Юг», генеральный спонсор экспедиции Вячеслав ПРОСВЕТКИН рассказал УНИАН, что найденное судно – предположительно, торговая бригантина.

По одной из гипотез, мрамор предназначался для строительства Ливадийского дворца или замка «Ласточкино гнездо».

Для установления точного назначения груза планируется поднять с корабля один из мраморных блоков.

Исследователи предполагают, что корабль попал в шторм. «Срублены мачты, мрамор частично рассыпан, видно, что доски отошли от того, что груз сместился», – сказал ПРОСВЕТКИН. Тем не менее, «корабль великолепно сохранился».

«Гриновский корабль» – вторая ценная находка за время испытаний «Софокла». Ранее в августе подводные археологи обнаружили неподалеку от Фороса корабль, датированный, предположительно, XII-XIV веками.