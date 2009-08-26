Насильник задушил жертву

25-летний евпаториец задержан сотрудниками милиции по подозрению в изнасиловании и убийстве жительницы Ивано-Франковской области, сообщила сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Тело 25-летней девушки нашли на прошлой неделе в Евпатории. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель.

«Предварительно установлено, что он ночью 20 августа на улице города задушил девушку во время изнасилования», - сказано в сообщении.

О происшествии на улице Сытникова в Евпатории на прошлой неделе информировали местные правозащитники.