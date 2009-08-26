Сельских вымогателей взяли под стражу

Меру пресечения в виде содержания под стражей избрал суд для должностных лиц Малореченского сельского совета Крыма, вымогавших 1,1 млн. долларов взятки за выделение земельного участка площадью пять гектаров.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, уточнив, что решение на днях вынес суд Центрального района Симферополя.

«Следствие по делу продолжается», - отметили в надзорном ведомстве автономии.

Работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники прокуратуры и управления по борьбе с организованной преступностью крымской милиции.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, председатель Малореченского сельсовета, депутат и посредник требовали 1,1 млн. долларов взятки у россиянина за содействие в выделении земучастка. Взяточников задержали при получении первого «транша» в размере 750 тыс. долларов.

По данным главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО, это крупнейшая взятка, выявленная в текущем году работниками УБОПа.

Прокурор Крыма возбудил уголовное дело по статье «получение взятки».