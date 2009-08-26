Подросток упал с горы в Крыму

14-летний житель российского города Зеленогорск получил тяжелые травмы, упав со скалы в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, информация о несчастном случае, который произошел на горе Васюковка, поступила к спасателям вечером 25 августа от дежурного диспетчера "скорой помощи" курортного поселка Орджоникидзе (Феодосия).

Подросток госпитализирован в детскую больницу. Состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое.

В районе Двухякорной бухты отдыхающие достали из воды тело жителя Нижегородской области России, 1950 года рождения. Он отдыхал в Феодосии вместе с семьей.

Место, где найден россиянин, не приспособлено для купания. Милиция проводит расследование.