Моряки Черноморского флота проигнорировали турнир Гарри Каспарова

Командование Черноморского флота России не разрешило военнослужащим принимать участие в проходившем сегодня любительском шахматном турнире «Севастопольская ладья», заявил журналистам 13-й чемпион мира по шахматам, один из лидеров российской оппозиции Гарри КАСПАРОВ.

КАСПАРОВ отметил, что не удивлен такой реакцией российского военного ведомства на его приезд в Севастополь.

«Меня, напротив, удивил оптимизм наших представителей здесь, которые говорили, что черноморцы будут участвовать. Мой опыт поездок по России доказывает, что в последний момент всегда будет какое-то вмешательство», - сказал он.

По мнению КАСПАРОВА, у российской власти панический страх перед общением. «Ну что страшного в шахматном турнире? Ну, пожму я руки победителям, ну, чего-то скажу. Я считаю, что покушаться на ту шахматную общность, которая сохранилась с советских времен, это - трусость, низость и деинтеллектуализация власти. Она панически боится любого интеллектуального общения. Мне также обидно, что среди офицеров не находится людей, которые готовы вести себя как граждане России, а не как служивые люди», - подчеркнул он.

Вместе с тем, добавил КАСПАРОВ, он необычно чувствует себя в Севастополе: «Здесь все вокруг говорят по-русски, но другая обстановка. Напоминает те времена, когда шахматы были важной частью нашей общественной и культурной жизни. Здесь советские традиции сохраняются». Кроме того, по его словам, «резкий контраст» он заметил еще в Борисполе, где была пересадка: «Я за пять часов не увидел ни одного полицейского. В России это невозможно».

Шахматный турнир проходил по инициативе Северо-Западной ассоциации ветеранов боевых действий (Санкт-Петербург) и некоммерческой организации «Альян-клуб» (Череповец). Его открывал КАСПАРОВ. Он вручил призы победителям турнира, провел сеанс одновременной игры, был принят председателем городской государственной администрации Сергеем КУНИЦИНЫМ.