У покойников воруют органы?

Служба безопасности и прокуратура проверяют информацию немецких СМИ о том, что в Украине якобы действует нелегальный международный канал торговли органами и другими биологическими материалами, взятыми у покойников.

"Работаем вместе с прокуратурами тех областей, где такая проверка должна быть осуществлена", - сказал председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня журналистам.

Он отметил, что о результатах проверки будут поставлены в известность украинская общественность и правоохранительные органы Германии.

В то же время, отметил председатель СБУ, пока о результатах этой работы говорить рановато.

На прошлой неделе немецкое издание Spiegel сообщило, что фармацевтическая компания Tutogen из Баварии покупала в Украине органы, взятые из тел умерших, причем в некоторых случаях вскрытие (рассечение) покойников и последующая продажа органов производилось без ведома и согласия родственников.

Издание ссылается на внутренние документы Tutogen, которые попали к журналистам. Из них следует, что в 2000-2001 году в Украине для потребностей фармацевтической компании были проведены вскрытия 1152 трупов. Согласно "внутреннему" прайс-листу, в 2002 году за плечевую кость Tutogen платила поставщикам 42,90 евро, за бедро - также 42,90 евро, а за околосердечную сумку - от 13,30 до 1640 евро в зависимости от размера.

Хотя документы касаются начала 2000-х годов, по словам украинского судмедэксперта Владимира ЮРЧЕНКО, с которым удалось поговорить журналистам издания, сегодня в Украине продолжаются работы по вскрытию трупов для Tutogen.

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Министерство здравоохранения выражает обеспокоенность сообщениями о том, что в Украине будто бы происходит незаконная торговля органами умерших.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ Украины, ГП "Биоимплант" не осуществляет забор органов у умерших для трансплантации, а занимается изготовлением биоимплантатов.

В Минздраве разъясняют, что трансплантат отличается от биоимплантата тем, что в первом случае изымаются органы, которые должны быть функционирующими на момент пересадки реципиенту, то есть - живыми, тогда как в случае биоимплантатов из анатомических материалов по специальным технологиям изготовляются неживые производные - средства медицинского назначения.

В сообщении отмечается, что из губчатой кости изготовляются губчатая крошка или чипсы, которые в Украине широко используют детские ортопеды-травматологи при лечении опухолей трубчатых костей конечностей.

В пресс-службе Минздрава заявили, что сегодня в Украине свыше 110 лечебно-профилактических заведений, НИИ и других медицинских учреждений для предоставления специализированной хирургической помощи с успехом используют для лечения больных биоимплантаты, изготовленные из фрагментов донорских тканей. Развиты направления использования биоимплантатов в ортопедии детей и взрослых, детской хирургии и хирургии младенцев, абдоминальной хирургии взрослых, офтальмохирургии, нейрохирургии, хирургической стоматологии.

"Неоднократные проверки Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел на протяжении 2004-2008 годов не обнаружили нарушений действующего законодательства со стороны ГП Минздрава Украины "Биоимплант", - подчеркнули в Минздраве.