Лже-агитаторы от Партии регионов орудуют в Крыму

Мошенники, выдающие себя за агитаторов Партии регионов, действуют в Крыму, предупреждает официальный сайт республиканской организации.

В информации указывается: в селе Восход Красногвардейского района автономии двое молодых людей «выдают себя за представителей Партии регионов из Киева» и «интересуются политической ориентацией людей, особенно пожилого возраста», а после их посещений у селян пропадают деньги.

«Сторонникам Партии регионов предлагают бесплатно в качестве подарка стиральные машинки, газовые плиты, холодильники. Проходят в квартиры граждан для оформления от пожилых людей 100 гривен в счет уплаты подоходного налога. Обрадованные хозяева предлагают попить чай на кухне. Пока один из мошенников оформляет квитанцию об уплате налога на кухне вместе с домовладельцами, второй с разрешения хозяев ходит по комнатам и «фотографирует» интерьер под предлогом информации для Киева о том, в каких условиях живут пенсионеры. После ухода «гастролеров» жильцы обнаруживают пропажу крупных сумм денег (в последнем случае 700 грн.). Никаких подарков, естественно, никто не дождался», - отмечают регионалы.

Они выражают надежду, что правоохранители «остановят лже-агитаторов, и злоумышленники поплатятся за свои циничные преступления против представителей самых уязвимых слоев населения». «К тому же, предстоит выяснить, не является ли выдумка аферистов еще и провокацией, направленной на подрыв доверия людей к Партии регионов и проводимым ею социальным акциям», - добавили в крымской ПР.