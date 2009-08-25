Площади под озимые увеличат

В Крыму площадь посева озимых культур под урожай 2010 года по сравнению с этим годом планируется увеличить на 64 тыс. га - до 664,2 тыс. га.

Об этом говорится в принятом сегодня постановлении Совета министров автономии.

"Под урожай 2010 года по всем категориям хозяйств Автономной Республики Крым площадь посева озимых культур прогнозируется в объёме 664,2 тыс. га, в том числе на зерно - 650 тыс. га, что на 64 тыс. га больше уровня текущего года", - сказано в документе.

По состоянию на середину августа обработка почвы под посев озимых проведена на 78% запланированных площадей.

Под урожай-2010 понадобится более 112 тыс. тонн семян. На середину августа "доведено до посевных кондиций" 16% семян от потребности.

Для проведения посевной кампании нужно 17,7 тыс. тонн дизтоплива и 3,3 тыс. тонн бензина. На середину августа у сельскохозяйпредприятий всех форм собственности было 30% и 112% соответственно.

Обеспеченность стартовыми дозами фосфорных удобрений по состоянию на середину августа составляла 53% от потребности.