Милиция возбудила дело по факту избиения футбольного арбитра

Следственное управление крымской милиции возбудило уголовное дело по факту хулиганских действий во время футбольного матча.

По данным «Центра журналистских расследований», инцидент произошел 9 августа во время матча команд «Райффайзен Банк Аваль» (село Мазанка) и «Крымский сельхозинститут» (поселок Аграрное). Издание отмечает, что футбольный арбитр Сергей ТКАЧЕНКО предъявил игрокам «Крымского сельхозинститута» несколько желтых и красных карточек и удалил с поля двух футболистов за нарушение правил. После этого, по словам судьи, на поле вышел тренер КСХИ, депутат крымского парламента Александр МЕЛЬНИК, ударил его в лицо, затылок и спину. Со своей стороны МЕЛЬНИК заявил: «Я никого не трогал». ТКАЧЕНКО подал заявление в милицию и собирается обратиться с иском в суд о защите чести, достоинства и профессиональной пригодности.

«Дело возбуждено по факту хулиганства: не против лица, а по самому событию», - сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ.

Его возбудили по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Председатель Республиканского комитета по физической культуре и спорту Петр КАЩАВЦЕВ сегодня на просьбу УНИАН прокомментировать журналистам неспортивное поведение МЕЛЬНИКА сказал: «Но это ж говорят! Я слухами не пользуюсь».

Вместе с тем, КАЩАВЦЕВ сообщил, что «разбор ситуации» провела на своем заседании федерация футбола Симферопольского района. «Было установлено, что он (арбитр) довел до абсурда саму игру», - сказал глава Рескомспорта.

По его данным, применены спортивные санкции к обеим сторонам. «Я предложил за увод команды с поля оштрафовать команду, где капитан Александр МЕЛЬНИК. К нему были применены чисто спортивные санкции - он дисквалифицирован на восемь игр и оштрафован на 2,5 тысячи гривен. <...> Штрафные санкции, по-моему, применены и к судье. Я не знаю, к сожалению, какие именно: я присутствовал на заседании федерации, а на принятии решения не был для того, чтобы не влиять», - сказал КАЩАВЦЕВ.

Он также отметил, что члены футбольной федерации должны были вмешаться в ситуацию во время матча. «Я у членов федерации, которые присутствовали там, спросил: были ли гарантии у вас, что, когда спортивный накал перешел в накал эмоциональный, не было бы бойни между двумя командами, и если вы видели, что судья неадекватен или неквалифицированный, почему вы не внесли коррективы в его действия? Я не оправдываю за неспортивное поведение, за увод команды с футбольного поля МЕЛЬНИКА, я полагаю, что нужно было вмешаться членам федерации, каким-то образом привести (ситуацию) в соответствие с правилами игры», - отметил глава Рескомспорта.