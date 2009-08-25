Милиция возбудила дело по факту избиения футбольного арбитра
Команда Мельника оштрафована
Следственное управление крымской милиции возбудило уголовное дело по факту хулиганских действий во время футбольного матча.
По данным «Центра журналистских расследований», инцидент произошел 9 августа во время матча команд «Райффайзен Банк Аваль» (село Мазанка) и «Крымский сельхозинститут» (поселок Аграрное). Издание отмечает, что футбольный арбитр Сергей ТКАЧЕНКО предъявил игрокам «Крымского сельхозинститута» несколько желтых и красных карточек и удалил с поля двух футболистов за нарушение правил. После этого, по словам судьи, на поле вышел тренер КСХИ, депутат крымского парламента Александр МЕЛЬНИК, ударил его в лицо, затылок и спину. Со своей стороны МЕЛЬНИК заявил: «Я никого не трогал». ТКАЧЕНКО подал заявление в милицию и собирается обратиться с иском в суд о защите чести, достоинства и профессиональной пригодности.
«Дело возбуждено по факту хулиганства: не против лица, а по самому событию», - сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ.
Его возбудили по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Председатель Республиканского комитета по физической культуре и спорту Петр КАЩАВЦЕВ сегодня на просьбу УНИАН прокомментировать журналистам неспортивное поведение МЕЛЬНИКА сказал: «Но это ж говорят! Я слухами не пользуюсь».
Вместе с тем, КАЩАВЦЕВ сообщил, что «разбор ситуации» провела на своем заседании федерация футбола Симферопольского района. «Было установлено, что он (арбитр) довел до абсурда саму игру», - сказал глава Рескомспорта.
По его данным, применены спортивные санкции к обеим сторонам. «Я предложил за увод команды с поля оштрафовать команду, где капитан Александр МЕЛЬНИК. К нему были применены чисто спортивные санкции - он дисквалифицирован на восемь игр и оштрафован на 2,5 тысячи гривен. <...> Штрафные санкции, по-моему, применены и к судье. Я не знаю, к сожалению, какие именно: я присутствовал на заседании федерации, а на принятии решения не был для того, чтобы не влиять», - сказал КАЩАВЦЕВ.
Он также отметил, что члены футбольной федерации должны были вмешаться в ситуацию во время матча. «Я у членов федерации, которые присутствовали там, спросил: были ли гарантии у вас, что, когда спортивный накал перешел в накал эмоциональный, не было бы бойни между двумя командами, и если вы видели, что судья неадекватен или неквалифицированный, почему вы не внесли коррективы в его действия? Я не оправдываю за неспортивное поведение, за увод команды с футбольного поля МЕЛЬНИКА, я полагаю, что нужно было вмешаться членам федерации, каким-то образом привести (ситуацию) в соответствие с правилами игры», - отметил глава Рескомспорта.