Ялтинскому зоопарку подарят ТигрЮлю (фото)

Премьер-министр Юлии ТИМОШЕНКО передаст подаренную ей в Скадовске бенгальскую тигрицу-альбиноса ТигрЮлю Ялтинскому зоопарку, где недавно погибли несколько зверей.

Как сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, тигренка ей подарили организаторы и участники ХI Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские игры".

"2010 год – это Год Белого тигра, поэтому этот подарок – это талисман на следующий год, и я уже мечтаю взять его куда-то на политические переговоры, особенно, когда он немножечко подрастет. Убеждена, что Год Белого тигра будет успешным для Украины и для каждого из нас", - сказала ТИМОШЕНКО.

Фото взято с сайта Кабмина