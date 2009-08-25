Россиянин приплыл в Крым на плоту из пустых бутылок

45-летнего россиянина - нарушителя границы, который плыл на завернутых в ткань пустых пластиковых бутылках, задержали в Крыму.

Его в районе мыса Змеиный заметили рыбаки и сообщили об этом сотрудникам отдела пограничной службы «Керчь», информирует отдел по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Мужчину осмотрел врач, после чего его доставили в подразделение Госпогранслужбы.

У него было свидетельство на въезд в Российскую Федерацию, выданное российским Посольством в Румынии.

Мужчина, который неоднократно был осужден, собирался снова незаконно попасть в Румынию и смастерил плот, на котором в районе Таманского полуострова отчалил от российского берега.

Течение отнесло плот с россиянином к мысу Змеиный.

Украинские пограничники сообщили о задержанном российским коллегам.