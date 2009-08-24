Украинцы дружить с россиянами хотят, объединяться – нет

Украинцы хотят иметь добрососедские отношения с Россией, однако не готовы к институциональному сближению с ней, об этом свидетельствуют результаты проведенного Институтом Горшенина социологического исследования на тему «Украина. Совершеннолетие».

Так, большинство украинцев (70,2%) относится к России позитивно. Из них 22,9% имеют о России «очень благоприятное мнение», а 47,3% – «благоприятное». «Неблагоприятное мнение» о соседнем государстве сложилось у 22,1% граждан Украины, из них каждый десятый (10,1%) характеризует свое мнение о России как «очень неблагоприятное». Не имеют никакого мнения об этой стране 7,7% респондентов, а 0,2% затруднились ответить.

Наиболее целесообразной мерой сближения Украины с Россией украинцы (67,4%) считают безвизовое передвижение граждан (для сравнения: по данным исследования Института Горшенина, проведенного в январе 2007 года, этот показатель был 62%). За ним идут культурный взаимообмен (43,4%, в 2007 – 31,73%) и единое таможенное пространство (37,1%, в 2007 – 35,59%).

Как свидетельствуют результаты опроса, при этом украинцы желают только доброго соседства с Россией – но никак не объединения с ней. Так, за общую с Россией внешнюю политику высказались всего 13,7% (в 2007 году – 13,1%) респондентов, за общую валюту 9,3% (в 2007 – 10,44%), за общее законодательство 8,1% (в 2007 – 4,12%), за единые государственные органы власти 7,6% (в 2007 – 3,41%), за общую армию 5,1% (в 2007 – 5,72%) опрошенных. При каждый десятый украинец (10,2%, в 2007 году – 9,64%) считает, что какое-либо сближение с Россией нецелесообразно. Затруднились ответить на данный вопрос 4,6% респондентов.

Кроме того, согласно данным исследования, «благоприятное мнение» о Европейском Союзе сложилось у 46,8% украинцев. Из них 11,3% заявили о том, что их мнение о ЕС «очень благоприятное». «Неблагоприятное мнение» о ЕС имеют 22,6% опрошенных, из них 8,9% – «очень неблагоприятное». Около пятой части респондентов (19,2%) не имеют никакого мнения о ЕС, а 1,5% затруднились ответить.

Также исследование показало, что почти половина граждан Украины (47,6%) негативно относится к США. Причем 17,4% заявили, что имеют «очень неблагоприятное мнение» о Соединенных Штатах Америки. Позитивно относятся к США 33,8%, из них только 3% имеют «очень благоприятное мнение» об этой стране. Не имеют никакого мнения о США 18,4% опрошенных, а 0,5% затруднились ответить.

Кроме того, по данным исследования, большинство граждан Украины (62,3%) негативно относятся к НАТО. При этом у 26,5% опрошенных сложилось о НАТО «очень неблагоприятное мнение». Позитивно воспринимают эту организацию 21% респондентов, из них «очень благоприятное мнение» о НАТО имеют 3% жителей Украины. Не сложилось никакого мнения о НАТО у 16,5% опрошенных, а 0,5% затруднились ответить.

Институт Горшенина проводил всеукраинское социсследование с 10 по 18 августа 2009 года. Всего, согласно всеукраинской выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 160 населенных пунктах, которые репрезентируют взрослое население страны в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.