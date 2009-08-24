Тимошенко подарит тигрицу ялтинскому зоопарку (фото)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО передаст ялтинскому зоопарку «Сказка» бенгальскую тигрицу, подаренную ей организаторами и участниками XI Всеукраинского благотворительного фестиваля «Черноморские игры» в Скадовске Херсонской области.

«Я передам его в Ялтинский зоопарк, где погибли несколько животных от отравления, и буду постоянно заботиться о нем, чтобы было, что показать нашим детям. Чтобы это было счастливым талисманом для нашей Украины», - сказала премьер.

Зоопарк «Сказка» создан в 1995 году Олегом ЗУБКОВЫМ. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более 700 животных и птиц. Многие из них – редких видов.

С 2006 года ЗУБКОВ - депутат Верховной Рады Крыма, избранный от Блока Юлии Тимошенко.