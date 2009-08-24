О слабости Украины говорят только малороссы, заявил Ющенко

Сегодня украинское государство отмечает 18-ю годовщину независимости.

В этот день 18 лет тому назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

Сегодня утром в Софиевском соборе Президент Виктор ЮЩЕНКО принял участие в молитве за Украину и украинский народ. На Крещатике прошел парад войск.

Президент убежден, что о слабости Украины говорят только малороссы и противники государства. «Резко отвергаю любые слова о слабости Украины, или, тем более, о каком-то «ее проекте». Это - пренебрежительные словеса, в которых упражняются новейшие малороссы и откровенные противники Украины», - сказал глава государства, выступая на Майдане Незалежности в Киеве с обращением к украинскому народу по случаю Дня Независимости Украины.

«Мы - государство. Крепкое и великое. С большим запасом прочности. Нам не 18 лет. За нами стоит тысячелетняя история нашего государства Украины-Руси. Наше государство состоялось, и его новейшее восстановление - это исключительное историческое достижение всего украинского народа. Украина была, Украина есть, Украина всегда будет», - сказал ЮЩЕНКО.

По его словам, проблемы, которые переживает Украина, имеют тяжелую и сложную природу. По глубокому убеждению Президента, об этих объективных факторах нужно говорить прямо, без отчаяния.

Как сказал ЮЩЕНКО, Украина является посттоталитарным государством, и это, в первую очередь, наложило колоссальный отпечаток на традиции и способ управления страной и функционирования ее государственного аппарата.

«По сути, казарму, которую строили 70 лет, нам за 18 лет приходится перестраивать в нормальный дом. Хотя все элементы конструкции были предназначены для казармы, да и архитекторы привыкли строить только казармы», - сказал Президент.

В то же время, он отметил, что это только малая часть. Самое «сложное то, что люди привыкли к постоянному опекунству, покровительству со стороны государства, которое по минимуму (на уровне, по сути, бедности) выдавало, и к которому приучала все свои «винтики» советская система независимо от качества труда или реальных достижений этого труда», - сказал ЮЩЕНКО.

Отсюда, по его мнению, замкнутый круг: люди не ценят результаты своего труда, ждут всеобщей поддержки от государства и создают питательную почву для политического популизма. «Отсюда - популярность популистов в обществе и политике. Отсюда - надежда на мифическую «сильную руку», - отметил глава государства.

Также он сказал, что Украина – постколониальная страна. Один из главных результатов такого ее состояния, считает ЮЩЕНКО, это доминирование чуждого своему народу капитала - непродуктивного, нетворческого, связанного с бывшей метрополией.

«В отличие от национального капитала, для этих «больших денег» наша земля - это просто территория, источник обогащения и послушный трудовой ресурс. Такой капитал, который зависим от бывшей империи и ей прислуживается, презирает собственную страну и не поддерживает ни ее, ни ее культуру», - сказал он.

ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина - еще и постгеноцидная нация. По его словам, постгеноцидний статус означает, по Джеймсу Мейсу, во-первых, «убийство ума нации», то есть растерзанность ее интеллектуальной элиты, во-вторых, люмпенизацию села, что ощутимо тормозит аграрную реформу, в-третьих, искажение мировосприятия и собственной истории и низкую национальную солидарность между разными слоями населения.

«Хочу подчеркнуть без обид: эти факторы объективны. Не имеет значения, кто будет Президентом Украины или премьером, кто будет определять эти проблемы или нет, кто их будет признавать или нет - вызовы все равно будут действовать как невидимая радиация после Чернобыля», - отметил ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, преодоление этого действия, выход на новые горизонты развития - «наше объективное «домашнее задание» на следующие годы нашего развития».

«Считаю, самое важное - не опустить руки и не останавливаться. Я очень хочу добавить нам всем уверенности, впрочем, не пустой и не голословной», - сказал он.

В то же время, Президент отметил, что, говоря о проблемах, «мы должны с достоинством отмечать и ценить каждое общенациональное наше достижение».

«За последние пять лет Украина сделала, безусловно, много. Мы стали другими. Мы - свободная и демократическая страна. В прошлое отошла система политической цензуры, преследований. Дважды на свободных выборах к власти приходила оппозиция. Это - реальные доказательства и свершившиеся факты существования демократии и свободы», - сказал ЮЩЕНКО.