На митинге в Крыму требовали возродить союз с Россией

Шествие и митинг за союз Украины с Россией и Белоруссией провели сегодня в Симферополе в 18-ю годовщину независимости украинского государства активисты Русской общины Крыма, партии «Русский блок» и казаки.

«Мы (Украина, РФ, Беларусь) жили веками вместе и, я уверен, что пройдут сложные времена в нашей жизни, и мы снова будем вместе», – заявил первый вице-спикер Крыма, лидер Русской общины Сергей ЦЕКОВ.

По оценкам сотрудников милиции, которые следили за общественным порядком, в акциях приняли участие 700-1000 человек, по подсчетам организаторов – 1,5-2 тысячи.

Шествие, которое началось с возложения цветов к памятнику Богдану Хмельницкому, открывали несколько казаков с хоругвями. Активисты общественно-политических сил с флагами России, Крыма, своих организаций и транспарантами «Навеки с Россией!» и «Долой бандеровскую «самостiйнiсть» под бой барабанов прошли по главному проспекту Симферополя, периодически скандируя: «Россия! Россия!» и «Крым – российская земля!».

У здания Представительства Президента в Крыму протестанты организовали митинг, где заявили, что не считают 24 августа праздником.

Они хотели отнести в представительство украинский биколор с траурными лентами, однако выстроившиеся у забора здания сотрудники милиции заявили, что в «режимном объекте» сегодня никого нет. Участники «русского протеста» оставили флаг возле силовиков.

Новый начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ, который приехал посмотреть на акцию, заявил, что в России подобные мероприятия были бы невозможны. «Представьте себе, что на день России по Красной площади украинская громада, которой не меньше, чем россиян в Украине, будет ходить с государственными флагами (Украины) или с флагами УПА и кричать «Геть Путина! Геть Медведева! Геть российскую власть!». Такое может быть? Нет», - сказал МОСКАЛЬ, несколько лет назад возглавлявший представительство главы государства в Крыму. Он также отметил, что человек, независимо от национальности, должен уважать праздники той страны, в которой живет.

Тем временем, около 150 представителей Народного Руха Украины, Меджлиса крымских татар, Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов и других сил провели возле памятника Шевченко в Симферополе праздничный митинг по случаю Дня независимости страны.