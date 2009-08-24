На мемориал в Севастополе вернули убранные в 1917 году имена

В Севастополе на фасаде мемориальной стены на площади Нахимова отныне значится 29 почетных граждан города; к имевшимся 22-м сегодня прибавились имена 7 почетных граждан города, получивших это звание до 1917 года.

Председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН назвал событие «знаковым в жизни Севастополя», поскольку «мы не только логически завершаем образ мемориальной стены на площади Нахимова, но и восстанавливаем историческую справедливость».

В граните на мемориальной стене увековечены имена прославленного военного инженера, участника обороны Севастополя Эдуарда Ивановича Тотлебена, коменданта Севастополя Петра Ивановича Кислинского, первого градоначальника Павла Ивановича Перелешина, городского головы Михаила Ильича Кази, генерала Оттон Борисовича Рихтера, старосты Исаакиевского собора и почетного члена правления Исаакиевского братства в Санкт-Петербурге Евгения Васильевича Богдановича, морского министра Российской империи Ивана Константиновича Григоровича.