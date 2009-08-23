Муфтий мусульман Крыма получил орден от президента

20:28, 23 августа 2009
Крым
0 0

За личный вклад в развитие духовности

Муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали АБЛАЕВ награжден орденом «За заслуги» III степени за личный вклад в развитие духовности в Украине, многолетнюю деятельность и по случаю 18-ой годовщины независимости государства. 

Об этом говорится в указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. 

В целом глава страны наградил почти три десятка религиозных деятелей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter