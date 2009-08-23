Автопробег в честь Дня флага Украины провели в Севастополе

Автопробег, посвященный Дню государственного флага, провели сегодня в Севастополе активисты общественной организация Молодежный союз "Наша Украина".

7 автомобилей стартовали у памятника гетману Сагайдачному и с государственной символикой, символикой общественной организации и "материнской" партии проследовали, по улицам города, финишировав на площади Захарова (Северная сторона Севастопольской бухты).

В районе площади Захарова его участники планируют провести "акцию дружбы с Россией".

"На День ВМФ РФ в последнее воскресение июля некоторые организации города на стенке Инженерного мыса Северной стороны нарисовали государственный флаг России размером 5 на 7,5 метров, - сказал первый заместитель лидера Молодежного союза "Наша Украина" Андрей ФЕЩУК. - Мы хотим нарисовать такого же размера украинский государственный флаг, и написать между этими флагами слово "дружба". Потому что мы, в отличие от них, не собираемся идти на какие-то конфронтации, считаем, что нет повода для какой-то межнациональной розни, тем более - межгосударственной".

По его словам, в акции принимают участие представители молодежи со всей Украины, в общей сложности до 100 человек. ФЕЩУК отметил, что организаторы акции не стремятся к массовости, потому что "ключевая акция" состоится на Инженерном мысе. "Там есть довольно протяженный участок пляжа, который очень замусорен, и мы хотим сделать своеобразный подарок экологии города Севастополя - убрать мусор", - сказал он.

ФЕЩУК добавил, что 24 августа, в День независимости Украины, активисты молодежной организации будут раздавать украинскую символику на площади Нахимова во время концерта - ленточки, флажки, надувные шарики, люминисцентные браслеты с желто-синей расцветки.