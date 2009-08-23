Луценко: репрессии Крыму не помогут

Жесткими силовыми методами проблему самовольного захвата земель в Крыму не решить, считает министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Репрессивными действиями изгонять людей с самозахватов – путь в никуда. Они переселятся на следующий захват», – сказал глава МВД сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

ЛУЦЕНКО выступает за создание реестра нуждающихся в участках репатриантов.

«Очевидно, будет выяснено, сколько – условно двадцать, пятьдесят, семьдесят тысяч людей – требуют участки, нуждаются в них жизненно. Очевидно, есть такие участки земли в том или ином районе Крыма, и они будут предоставлены. Только это может снять напряжение», – считает министр.

«Сказать вам, что мы возьмем бульдозеры и прочистим все «джемилёвки» (очевидно, производное слово от фамилии лидера крымскотатарского меджлиса Мустафы ДЖЕМИЛЕВА) по Крыму и всех олигархов, которые понастраивали их в парках, невозможно. Это нужно решать базово, узнать, сколько есть страждущих, реально нуждающихся, и где эта земля (которую можно выделить). И вот тогда или они селятся на отведенную им законно землю, или будут выселены с захватов», – заявил руководитель МВД.

По официальным данным, в крымской автономии самовольно занято более 1300 гектаров земли. Земучастки захватывают не только крымские татары, но и славяне.