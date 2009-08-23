Луценко открыл «сезон охоты»

Ответом на активизацию криминалитета в Крыму назвал министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО назначение Геннадия МОСКАЛЯ начальником милиции автономии.

«Назначение МОСКАЛЯ – наиболее адекватный ответ на публичный вызов криминалитета крымского полуострова… Это лучший ответ на определенную активизацию уголовного элемента», – сказал министр сегодня в Симферополе в ходе представления нового руководителя крымской милиции.

ЛУЦЕНКО заявил, что криминальные авторитеты Крыма сегодня пытаются «выйти из подполья», куда их загнали милиция автономии и центральный аппарат МВД.

«Билет на войну (с криминалитетом) никто не отменял, он все еще находится в сейфе начальника крымского Главка и будет сдан в музей после устранения из политики тех, кто тянет Крым в уголовное прошлое», – сказал министр.

Глава МВД заявил, что «сезон охоты» на «авторитетов» полуострова открылся.

Новый начальник милиции автономии, который является нардепом от «Нашей Украины – Народной Самообороны», заявил, что вопрос о сложении им депутатских полномочий будет решаться, когда заработает парламент страны.

Вместе с тем лидер «Народной Самообороны» посоветовал не торопиться со сложением депутатского мандата. «Я бы просил Геннадия Геннадиевича не спешить с решением этого вопроса», – сказал ЛУЦЕНКО. «Может быть, полезно было бы, чтобы хотя бы один человек свой депутатский статус использовал для восстановления закона, а не только для закрытия личных меркантильных интересов», – добавил глава МВД.

По словам министра, у него нет особых претензий к предыдущему начальнику крымского Главка МВД Николаю ИЛЬИЧЕВУ. ЛУЦЕНКО поблагодарил его за работу и пожелал удачи на новой должности – «первого проректора Одесского университета – начальника крымского юридического института».

19 августа Кабинет министров Украины назначил МОСКАЛЯ начальником Главного управления МВД Украины в Крыму – заместителем министра внутренних дел страны.

МОСКАЛЬ уже работал на этих должностях в 1997-2000 годах.