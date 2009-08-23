В Крыму совершили заплыв на 90 км

90-километровый заплыв трех пловцов-марафонцев в честь Дня независимости Украины, начавшийся днем 21 августа в Евпатории, к концу дня 22 августа успешно завершился в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК и его коллеги из Черкасс Александр ТОЛБАТОВ и Анатолий ВЯЛЕЦ и финишировали у набережной пляжа «Хрустальный» в Севастопольской бухте в 19.40, таким образом, пробыв в воде 30,5 часов.

Причем, за собой на дистанции марафонцы буксировали на тросе надувную лодку, на которой находились их личные вещи, еда и питьевая вода.

«Мы серьёзно устали, это очень большая нагрузка». По его словам, «особенно тяжело дались последние 8-10 километров, когда попутный северо-западный ветер сменился на встречный юго-западный», - заявил журналистам СОФЯНИК.

«С трудом вошли в бухту, ветер относил нас на равелин, пришлось плыть прямо по фарватеру, хорошо, что судов в этот момент не было. Но в этом и заключается суть экстремального плавания», - добавил марафонец.

СОФЯНИК также сообщил, что мечтает проплыть по Днепру через Киев. «Сейчас идёт разработка и согласование маршрута», - сказал он.

Заплыв проходил при поддержке общественной организации «Объединение поддержки развития молодёжи и спорта в Севастополе».

В июне текущего года севастопольский пловец СОФЯНИК совершил 38-километровый заплыв в честь дня города, в августе - 60-километровый заплыв в честь приезда в Севастополь патриарха КИРИЛЛА. Кроме того, в июле он осуществил 6-километровый заплыв через Босфор из Европы в Азию.