У Украины и России больше общих интересов, чем разногласий

У России и Украины больше общих интересов, чем разногласий, считает командующий Черноморским флотом Российской Федерации вице-адмирал Александр КЛЕЦКОВ.

"Практика показывает, что у наших государств и народов намного больше общих интересов, чем разногласий. Это находит убедительное подтверждение на священной севастопольской земле. Моряки-черноморцы принимают активное участие в строительстве города, развитии его инфраструктуры и культурной сферы. Городские власти решают многие проблемы, от которых зависит повседневная деятельность флота, социальная обстановка и моральный климат в семьях военных моряков", - отметил он на торжественном собрании в Севастополе в честь Дня независимости Украины.

По утверждению КЛЕЦКОВА, командование флота стремилось и будет стремиться к тому, чтобы в Севастополе и других местах базирования флота "дружеские отношения стали основой для совместной конструктивной деятельности с органами государственной власти, Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины, ветеранскими о общественными организациями".

По мнению российского вице-адмирала, украинскому государству "за годы коренных преобразований в политической, экономической и общественной сферах жизни многого удалось добиться, многие задачи еще предстоит решить". Как считает командующий, "в ходе преобразований в Украине сохранена стабильность, обеспечены гражданский мир и спокойствие. Страна движется по пути демократических реформ. Это, по мнению многих международных экспертов, главный итог минувших лет".

Как отметил КЛЕЦКОВ, "развитие государственности и общества обеспечило курс на добрососедские и уважительные отношения с другими государствами. В том числе и с ближайшими соседями".

По мнению вице-адмирала, Украина и Россия по своей природе - дружественные государства и стратегические партнеры. "Нас связывают многовековые узы дружбы, передающие из поколения в поколения традиции славянской общности и духовности. У нас одни предки и одна вера. Мы плечом к плечу встречали врага, совместно делили беды и радости, всегда приходили на помощь друг другу. Наше единство выдержало проверку на прочность временем и испытаниями", - отметил он.

Сегодня, считает командующий, "стратегическое партнерство отвечает коренным интересам наших братских народов, является прочным фундаментом и обладает значительным потенциалом для развития добрососедских российско-украинских отношений".

По словам КЛЕЦКОВА, моряки-черноморцы в канун Дня независимости Украины желают украинцам здоровья, счастья и благополучия в семьях, стабильности и мирного неба над головой.