В Крыму возбудили дело против главы сельсовета за взятку $750 тыс.

Уголовное дело в отношении председателя Малореченского сельского совета, депутата и посредника, которые получили от предпринимателя 750 тысяч долларов взятки, возбудила прокуратура Крыма по материалам Управления по борьбе с организованной преступностью, сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Как информирует Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, при содействии в оформлении в аренду земельного участка площадью пять гектаров у предпринимателя из Российской Федерации председатель и депутат Малореченского сельсовета (Алушта) требовали 1,1 млн. долларов взятки. Кроме этого, предприниматель должен был уплатить еще полмиллиона гривен в бюджет совета.

За такое вознаграждение председатель сельсовета и депутат обещали бизнесмену подготовить еще и ходатайство в Республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству, согласовать землеустроительную документацию и вынести на рассмотрение сессии вопрос об утверждении проекта отвода, заключения договора аренды, а также, при необходимости, выполнить другие действия в интересах «заказчика».

Взяточники были задержаны в одной из нотариальных контор при получении части средств – 750 тыс. долларов.

Министр отметил, что это крупнейшая взятка, разоблаченная в этом году работниками УБОПа.