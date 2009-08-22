В Крыму отметили День флага России

Автопробеги под российскими триколорами по случаю Дня флага Российской Федерации проходили сегодня в городах и районах Крыма по инициативе Русской общины и партии «Русский блок».

Как сообщили в пресс-службе Русской общины Крыма, в частности, несколько десятков машин с триколорами проехали по центральным улицам Симферополя.

На главной площади города активисты развернули большой российский флаг. На акцию Русской общины пришла группа сторонников Народного Руха Украины и других украинских сил. Участники митинга в честь Дня флага России начали скандировать «Севастополь-Крым-Россия!» и «Убирайтесь во Львов!». В ответ им предложили убираться в Россию. Оппонентов разделяла цепь правоохранителей.

В пятницу активисты Русской общины, «Русского блока» и казаки установили российский флаг площадью 50 квадратных метров на южном склоне горы Демерджи, говорится в информации пресс-службы.

По сообщению «Росбалта», украинские силовики уже сняли флаг.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага страны, установленный указом Президента в 1994 году.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.