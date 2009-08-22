КаZантип-2009 закрылся

Официальное закрытие семнадцатого по счету КаZантипа прошло в ночь на 22 августа в селе Поповка неподалеку от Евпатории.

«Фишкой» закрытия стало выступление одного из лучших ди-джеев мира Армина ван БЬЮРЕНА (Нидерланды). Он играл на главной сцене «оранжевой республики» в течение трех часов, выступление сопровождалось фаер-шоу. Танцующий «великий народ» КаZантипа периодически скандировал имя музыканта.

На закрытии 17-го КаZантипа, так же, как и на официальном открытии, устроили фейерверк.

В Министерство по делам молодежи, семьи и гендерной политике Крыма пока не поступало жалоб на нынешний КаZaнтип.

Крымская милиция еще не подвела «наркотические итоги» молодежной республики.

В районе проведения КаZaнтипа специально созданные мобильные группы проверили соблюдение налогового законодательства. Крымские налоговики изъяли товарно-материальных ценностей, которые реализовывались без необходимых документов, на сумму более 90 тыс. грн.

Официальное открытие 17-го КаZантипа состоялось в ночь на 2-ое августа.

«Республика Z» - это огромная территория пляжа, где располагаются танцполы, множество баров и кафе, спортивные площадки, сувенирные отделы, «культовые» сооружения. На проект приезжают самые популярные ди-джеи Украины, России и других стран Европы. Проводятся дискотеки, спортивные мероприятия, показы кинофильмов, развлекательные акции.

На фото: утро на КаZантипе, 22 августа

Фото Алексея Сувирова /УНИАН/