1 сентября каток в Ялте будет бесплатным для детей
15:52, 21 августа 2009Крым
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Чемпионы поставят на коньки
1 сентября вход в ледовый комплекс «Ялта ICE» будет бесплатным для крымских детей.
«Организаторы шоу при поддержке мэрии Ялты решили объявить 1 сентября Днем открытых дверей для всех школьников Крыма», - отметили в пресс-службе исполкома.
В течение дня чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы, участники телевизионных шоу «Звездный лед» и «Ледниковый период» будут приобщать детей к фигурному катанию.
Кроме того, школьники смогут покататься на коньках вместе с мэром Ялты Сергеем БРАЙКО.
«Акция станет частью программы по развитию спорта в Ялте», - говорят в пресс-службе мэрии.
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