1 сентября каток в Ялте будет бесплатным для детей

1 сентября вход в ледовый комплекс «Ялта ICE» будет бесплатным для крымских детей.

«Организаторы шоу при поддержке мэрии Ялты решили объявить 1 сентября Днем открытых дверей для всех школьников Крыма», - отметили в пресс-службе исполкома.

В течение дня чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы, участники телевизионных шоу «Звездный лед» и «Ледниковый период» будут приобщать детей к фигурному катанию.

Кроме того, школьники смогут покататься на коньках вместе с мэром Ялты Сергеем БРАЙКО.

«Акция станет частью программы по развитию спорта в Ялте», - говорят в пресс-службе мэрии.