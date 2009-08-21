Украинцам нравится Путин

Большинство граждан Украины намного лучше относятся к лидерам иностранных государств, чем к отечественным политикам.

Об этом свидетельствуют презентованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты проведенного Институтом имени Горшенина всеукраинского социологического исследования на тему «Украина. Совершеннолетие».

Так, по данным исследования, премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА большинство опрошенных (59,6%) воспринимают положительно (“очень положительно” - 16,3%, “положительно” - 43,3%). При этом, “отрицательно” и “очень отрицательно” к нему относятся в общей сложности 19,8%.

О президенте России Дмитрии МЕДВЕДЕВЕ положительное мнение у 46,5% респондентов (“очень положительное” – 12,8%, “положительное” – 33,7%%), отрицательное – 35%.

К президенту США Бараку ОБАМЕ украинцы относятся также преимущественно хорошо – треть (31,3%) в целом положительно (“очень положительно” – 3,5%, “положительно” – 27,8%), и около четверти (25,6%) – в целом отрицательно.

То есть, констатировал директор Института имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, во всех случаях “позитив доминирует над негативом”.

Что касается аналогичных показателей ведущих отечественных политиков, эксперт отметил, что данные исследования не будут обнародоваться, чтобы избежать подозрения, что исследование является заказным в интересах той или другой политической силы.

“Единственное, что я хочу сказать, ни один украинский политик не сравнялся ни в балансах, ни в позитивах с западными или восточными политиками”, - подчеркнул БОНДАРЕНКО.

Институт им. Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему "Украина. Совершеннолетие" с 10 по 18 августа. Всего, в соответствии со всеукраинской выборкой, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тысячи респондентов в 160 населенных пунктах, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.