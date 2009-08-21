В Крыму расстреляли Гитлера и Бандеру (фото)

Активисты Русского молодежного центра Крыма, партии «Русский блок» и Коммунистической партии сегодня в Симферополе пытались сорвать организованную Всеукраинским объединением «Свобода» презентацию книги о дивизии «Галичина», расценив ее как пропаганду фашизма.

Около 150 активистов молодежной организации Русской общины Крыма и их союзников, которые держали плакаты «Бей фашистов как твой дед» и «Фашистcкой твари - по харе», оттеснили десяток сторонников «Свободы» от здания по улице Пушкина в центре города, где планировалось провести презентацию 80-страничной брошюры «Дивизия «Галичина» в вопросах и ответах». Противников разделял милицейский кордон. Вслед «свободовцам», которых до ближайшей улицы проводили силовики, представители Русского молодежного центра Крыма и коммунисты кричали «Позор!».

После русская молодежь под крики «Ура!» из пейнтбольных ружей обстреляла шариками с краской плакат, где были изображены Гитлер, Шухевич, Бандера и Стецько. «Мы расстреливаем главного фашиста Адольфа Гитлера, коллаборационистов, пособников фашистского режима и прочую нечисть, которые воевали против наших дедов», - сказал лидер Русского молодежного центра Крыма, депутат парламента автономии Андрей КОЗЕНКО. Затем активисты центра сожги несколько красно-черных флагов ОУН-УПА.

Представителям «Свободы» пришлось проводить презентацию в своем офисе. Лидер севастопольской организации «Свободы» Александр БОЛТЯН назвал «непонятными» действия милиции во время акции протеста оппонентов. «Милиционеры стали лицом к нам и спиной к тем людям, которые пришли срывать наше мероприятие», - сказал БОЛТЯН.

Организаторы презентации заявили, что в книге нет пропаганды фашизма. Тираж брошюры - тысяча экземпляров. На Крым выделено порядка 30 книг, часть из них раздали журналистам, остальные планируют передать в библиотеки автономии.

Фото Алексея Сувирова /УНИАН/