Погода в Крыму на выходные

На выходных в Крыму дожди не ожидаюся. Ветер - северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в субботу и воскресенье 10-15° тепла, днем - 22-27° тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

По информации gismeteo, в Симферополе в субботу ночью температура воздуха составит +13°, днем +24°; ночью в воскресенье +14°, днем +27°.

В Ялте в субботу ночью +18°, днем +24°; ночью в воскресенье +19°, днем +26°.

В Евпатории в субботу ночью +18°, днем +24°; ночью в воскресенье +19°, днем +25°.

В Севастополе в субботу ночью +20, днем +23°; ночью в воскресенье +21°, днем +24°.