Погода в Крыму на выходные

08:55, 21 августа 2009
Крым
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Ветер северный

На выходных в Крыму дожди не ожидаюся. Ветер - северный, 7-12 м/с. 

Температура воздуха ночью в субботу и воскресенье 10-15° тепла, днем - 22-27° тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

По информации gismeteo, в Симферополе в субботу ночью температура воздуха составит +13°, днем +24°; ночью в воскресенье +14°, днем +27°.  

В Ялте в субботу ночью +18°, днем +24°; ночью в воскресенье +19°, днем +26°.  

В Евпатории в субботу ночью +18°, днем +24°; ночью в воскресенье +19°, днем +25°.  

В Севастополе в субботу ночью +20, днем +23°; ночью в воскресенье +21°, днем +24°.

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