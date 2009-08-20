В «Балаклаве» открыли выставку о Черноморском флоте

«Подводные Силы Черноморского флота. 1944–1994 гг.» - новую постоянно действующую экспозицию открыли сегодня в Военно-морском музейном комплексе «Балаклава» - филиале Центрального музея Вооруженных Сил Украины.

На выставке, приуроченной ко Дню независимости Украины, представлено множество фото, архивных документов, моделей лодок, наград, и других морских раритетов. Кроме того, здесь размещена часть корпуса подводной лодки, воспроизведен фрагмент отсека ПЛ. Ряд документов и материалов принадлежит непосредственным участникам событий.

Начальник Центрального музея Вооруженных Сил Украины полковник Виктор КАРПОВ назвал очень интересным экспонатом выставки - «элементы подводной лодки «Кефаль», которую, к сожалению, «порезали». Как добавил офицер, «так случилось, что Севастополь, город военно-морской славы, в том числе и подводной славы, и не имеет ни одной подводной лодки музейного типа, хотя в других морских городах они есть».

На церемонии открытия выставки, в которой приняли участие представители руководства Министерства обороны Украины, местных органов власти, командования Военно-Морских Сил страны, ветераны-подводники, подчеркивалось, что документы и экспонаты экспозиции рассказывают о годах самой напряженной боевой службы моряков-подводников ЧФ, в том числе и в период так называемой «холодной войны».

Выставка отражает историю деятельности не только образованной в 1967 году в городке Балаклава бывшей 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота бывшего СССР, но в целом историю подводных сил ЧФ, а также приоткрывает тайну испытаний в советские годы в Севастопольском регионе крылатых ракет морского базирования, хранения и обслуживания в Балаклавской штольне ядерного оружия, и многие другие страницы, ранее находившиеся под грифом «секретно».

«Это же наша история, мы не имеем права ее забывать, и я считаю, что это подвиг музейных работников, создать такую экспозицию в условиях тяжелейшего экономического кризиса». Он выразил надежду, что «ветераны, которые узнают об этой экспозиции, откликнутся, и помогут еще более исторически объективно отобразить те события», - сказал начальник Центрального музея Вооруженных Сил Украины.