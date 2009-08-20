Еврокомиссия намерена открыть в Крыму агентство развития региона

Еврокомиссия намерена открыть в Крыму Агентство регионального развития.

Как сообщил пресс-центр Верховной Рады Крыма, об этом сказал глава Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА на встрече с председателем парламента автономии Анатолием ГРИЦЕНКО и главой крымского правительства Виктором ПЛАКИДОЙ.

По словам ТЕЙШЕЙРЫ, приоритетом деятельности агентства будет развитие курортно-туристической отрасли и аграрного сектора региона.

«Еврокомиссия очень высоко оценивает потенциал Автономной Республики Крым, поэтому наши специалисты готовы поделиться своими знаниями и опытом, которые будут способствовать развитию экономики Крыма, привлекут в регион европейские инвестиции», - подчеркнул глава Представительства Еврокомиссии в Украине.

Он также отметил, что в ближайшее время должны быть определены приоритетные направления сферы деятельности Еврокомиссии в Крыму, а также аспекты их реализации.