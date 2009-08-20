Микроавтобус оставил без газа полсотни домов в Крыму

Около 48 частных домовладений в поселке Заозерное вблизи Евпатории остались без газа в результате деформации трубы микроавтобусом.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму, информация о происшествии поступила к спасателям накануне в 23.20.

«Mersedes-Benz Vito въехал в магистральную газовую трубу, в результате чего она деформировалась и начала пропускать газ», - отметили в МЧС.

Водитель с места происшествия скрылся.

Утечку газа из деформированной трубы около 00.30 ликвидировала аварийная бригада газовой службы.

Сегодня проводятся ремонтные работы по восстановлению газоснабжения домовладений.